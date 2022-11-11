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Суарес поедет с Уругваем на ЧМ-2022, «Реал» продолжает погоню за «Барсой». Главное к утру

Суарес поедет с Уругваем на ЧМ-2022, «Реал» продолжает погоню за «Барсой». Главное к утру
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Уругвай обнародовал заявку на предстоящий чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре, «Реал» дома разобрался с «Кадисом» в матче 14-го тура чемпионата Испании, а российский нападающий Андрей Свечников «зажёг» за «Каролину Харрикейнз» в матче НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Суарес, Кавани и Вальверде вошли в заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022.
  2. «Реал» дома обыграл «Кадис». Отставание от «Барселоны» — два очка.
  3. Хет-трик А. Свечникова помог «Каролине» разгромить «Эдмонтон». У Кочеткова — 20 сейвов.
  4. «Манчестер Юнайтед» прошёл «Астон Виллу» в Кубке лиги, дважды отыгравшись по ходу матча.
  5. Роналду отреагировал на итоговую заявку сборной Португалии на ЧМ-2022.
  6. «Ак Барс» в своём 1000-м матче в КХЛ уступил «Торпедо», пропустив 6 шайб за два периода.
  7. Медведев и Рублёв сыграют первый матч Итогового друг с другом, Джокович — с Циципасом.
  8. ХК «Спартак» отправил в отставку Бориса Миронова.
  9. Моуринью сообщил, что посоветовал игроку покинуть «Рому» из-за халатного отношения.
  10. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют в 1/8 финала Кубка английской лиги.
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