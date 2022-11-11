Суарес поедет с Уругваем на ЧМ-2022, «Реал» продолжает погоню за «Барсой». Главное к утру

Уругвай обнародовал заявку на предстоящий чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре, «Реал» дома разобрался с «Кадисом» в матче 14-го тура чемпионата Испании, а российский нападающий Андрей Свечников «зажёг» за «Каролину Харрикейнз» в матче НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».