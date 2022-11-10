Медведев и Рублёв сыграют первый матч Итогового друг с другом, Джокович — с Циципасом

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретятся друг с другом в первом раунде группового этапа Итогового турнира ATP. Серб Новак Джокович сойдётся с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Матчи пройдут 14 ноября.

Игровой день стартует матчем пар Весли Колхоф/Нил Скупски — Танаси Коккинакис/Ник Кирьос. Затем на корте появятся россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Вторым запуском сыграют Никола Мектич/Мате Павич — Иван Додиг/Остин Крайчек, а также Новак Джокович и Стефанос Циципас.

Напомним, в 2021 году Итоговый чемпионат ATP выиграл немец Александр Зверев. В финальном матче он в двух сетах обыграл Медведева. Зверев не сможет защитить титул. Он уже почти полгода пропустил из-за тяжёлой травмы ноги, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем.