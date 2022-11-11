«Кем ты себя возомнил? Пеле?» Игроки «Кадиса» – Винисиусу в перерыве встречи с «Реалом»

Три футболиста «Кадиса» в гостевой встрече 14-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» в жёсткой форме обратились к 22-летнему бразильскому нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору.
Как отмечает Madrid Xtra в «Твиттере» со ссылкой на информацию журналистки Deportes Cope Аранчи Родригес игроки «Кадиса» в перерыве подошли к Винисиусу и сказали ему: «Кем ты себя возомнил? Пеле?»
Напомним, по ходу матча в одном из моментов Винисиус вступил в стычку с защитником «Кадиса» из-за того, что тот грубо сыграл в моменте с нападающим мадридского клуба Родригао. Винисиус и Хименес получили по жёлтой карточке.
В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 20 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Винисиус забивает с передачи Вальверде в матче с «Жироной» (1:1).
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 11 ноября 2022
-
09:11
-
08:56
-
08:55
-
08:41
-
08:30
-
07:59
-
07:18
-
06:53
-
05:41
-
05:18
-
04:59
-
04:41
-
04:36
-
04:29
-
04:27
-
04:07
-
03:55
-
03:43
-
03:22
-
03:13
-
03:09
-
03:02
-
02:54
-
02:44
-
02:32
-
02:18
-
02:04
-
02:01
-
01:46
-
01:31
-
01:19
-
00:58
-
00:58
-
00:50
-
00:45