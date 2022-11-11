«Кем ты себя возомнил? Пеле?» Игроки «Кадиса» – Винисиусу в перерыве встречи с «Реалом»

Три футболиста «Кадиса» в гостевой встрече 14-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» в жёсткой форме обратились к 22-летнему бразильскому нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору.

Как отмечает Madrid Xtra в «Твиттере» со ссылкой на информацию журналистки Deportes Cope Аранчи Родригес игроки «Кадиса» в перерыве подошли к Винисиусу и сказали ему: «Кем ты себя возомнил? Пеле?»

Напомним, по ходу матча в одном из моментов Винисиус вступил в стычку с защитником «Кадиса» из-за того, что тот грубо сыграл в моменте с нападающим мадридского клуба Родригао. Винисиус и Хименес получили по жёлтой карточке.



В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 20 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Винисиус забивает с передачи Вальверде в матче с «Жироной» (1:1).

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