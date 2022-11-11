Дубравка — о дебюте за «Манчестер Юнайтед»: наслаждаюсь каждой минутой

Словацкий голкипер Мартин Дубравка высказался о дебютном матче за «Манчестер Юнайтед». В третьем раунде Кубка английской лиги «красные дьяволы» обыграли «Астон Виллу» со счётом 4:2.
«Это была сумасшедшая игра. Проигрывая со счётом 1:0, затем со счётом 2:1, мы показали характер сегодня, и я рад, что мы переломили ситуацию и выиграли игру. Думаю, что во втором тайме мы намного лучше контролировали ход матча, они не создавали столько моментов, как наши ребята, которые значительно облегчили мне задачу. Я рад, что мы забили те голы.
Нервничал ли? Честно говоря, нет. Я приехал сюда, чтобы насладиться этими матчами, и не часто выпадает шанс сыграть, так как перешёл сюда, чтобы бросить вызов, но я наслаждаюсь каждой минутой.
Каково было играть за «Манчестер Юнайтед»? Это что-то другое, потому что, очевидно, я так много раз играл здесь против «Манчестер Юнайтед». Теперь представляю этот клуб, поэтому, как уже сказал, мне понравился этот момент, потому что он случается не так часто», — приводит слова Дубравки официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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