Садио Мане попал в заявку сборной Сенегала на ЧМ-2022, несмотря на травму
Поделиться
Сборная Сенегала объявила свой состав на чемпионат мира — 2022 в Катаре. В заявку африканской команды вошли её главные звёзды — Эдуард Менди и Калиду Кулибали (оба — «Челси»), а также Садио Мане из «Баварии».
Фото: Соцсети сборной Сенегала
Напомним, ранее сообщалось, что Мане пропустит чемпионат мира — 2022 из-за травмы. Форвард «Баварии» получил повреждение подколенного сухожилия в матче 14-го тура Бундеслиги с «Вердером» (6:1) и выбыл примерно на месяц. Однако сборная Сенегала всё равно включила Садио в свой состав.
Сборная Сенегала попала в группу ЧМ-2022 с Эквадором, Нидерландами и Катаром. Первый матч африканцы проведут 21 ноября с национальной командой Нидерландов.
Новость по темеЗа кого вы будете болеть на чемпионате мира — 2022 в Катаре? Исследование «Чемпионата»
Стадион «Эдьюкейшн Сити» в преддверии ЧМ по футболу — 2022:
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:15
-
12:57
-
12:51
-
12:46
-
12:35
-
12:29
-
12:26
-
12:13
-
12:00
-
11:43
-
11:31
-
11:25
-
11:10
-
11:07
-
10:42
-
10:27
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:35
-
09:11
-
08:56
-
08:55
-
08:41
-
08:30
-
07:59
-
07:18
-
06:53
-
05:41
-
05:18
Партнерский контент