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Сборная Испании объявила состав на ЧМ-2022. В заявку не попали Серхио Рамос и Давид де Хеа

Сборная Испании объявила состав на ЧМ-2022. В заявку не попали Серхио Рамос и Давид де Хеа
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Сборная Испании по футболу объявила состав на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Турнир пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Решение проводить мундиаль зимой обусловлено чрезмерной жарой в Катаре летом.

Стоит отметить, что в заявку испанцев не попали защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос и вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.

Состав сборной Испании на ЧМ-2022:

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Дэвид Райа («Брентфорд»), Роберт Санчес («Брайтон»);

Защитники: Пау Торрес («Вильярреал»), Жорди Альба («Барселона»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»), Уго Гильямон («Валенсия»), Эрик Гарсия («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Педри («Барселона»), Коке («Атлетико»), Гави («Барселона»), Карлос Солер («Пари Сен-Жермен»), Маркос Льоренте («Атлетико»);

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Ансу Фати («Барселона»), Пабло Сарабия («Пари Сен-Жермен»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Марко Асенсио («Реал»), Йереми Пино («Вильярреал»), Ферран Торрес («Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу
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