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КДК оштрафовал Гончаренко, Йокановича и Фёдорова по итогам 16-го тура РПЛ

КДК оштрафовал Гончаренко, Йокановича и Фёдорова по итогам 16-го тура РПЛ
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решения по матчам 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Так, комитет оштрафовал ряд тренеров клубов чемпионата России.

«В соответствии со статьёй 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать и. о. главного тренера ФК «Локомотив» (Москва) Андрея Фёдорова на 30 000 рублей.

В соответствии со статьёй 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Урал» (Екатеринбург) Виктора Гончаренко на 10 000 рублей.

В соответствии со статьёй 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» (Москва) Славишу Йокановича на 30 000 рублей.

В соответствии со статьёй 1061 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 291 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за необеспечение прохода игроков через микст-зону – оштрафовать ФК «Торпедо» (Москва) и ПФК «Крылья Советов» (Самара) на 50 000 рублей», — сказано в тексте решения КДК на официальном сайте РФС.

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