«Зенит» оштрафовали за поведение фанатов и предупредили о возможном усилении санкций

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решения по матчам 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Так, «Зенит» получил штраф за поведение болельщиков во время матча с «Ахматом» (1:2). Сине-бело-голубых предупредили о возможном усилении санкций.

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) на 50 000 рублей (пятое нарушение).

Предупредить, что в случае очередного нарушения к ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) будут применены более строгие санкции.

В соответствии со статьёй 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера РФК «Ахмат» (Грозный) Сергея Ташуева на 30 000 рублей», — сказано в тексте решения КДК на официальном сайте РФС.