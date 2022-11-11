Канчельскис: «Зенит» уже давно чемпион, можно поздравить хоть сейчас. Спасибо им большое!

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры, который заявил, что у красно-белых равные шансы на чемпионство РПЛ в сезоне-2022/2023 с «Зенитом».
«Будет ли для «Спартака» мотивацией потеря очков «Зенита», который показал, что не непобедимый? Всё бывает случайно. «Зенит» – чемпион, а за второе и третье места будут бороться ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». «Зенит» уже давно чемпион, можно их поздравить хоть сейчас. Спасибо большое им за чемпионство! А за второе-третье места будет борьба.
Осечки всегда бывают. Были и у ЦСКА, и у «Ростова» осечки, вот и у «Спартака» будут. «Зенит» по всем параметрам сейчас чемпион, и им станет. Это не обсуждается», – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 11 ноября 2022
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