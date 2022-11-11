Стало известно, с какими игроками планируют расстаться «Химки» ближайшей зимой
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Подмосковные «Химки» в зимнее трансферное окно планируют глобальную чистку состава. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«С большой долей вероятности «Химки» покинут следующие игроки: Тихий, Филин, Данилкин, Идову, Юран, Камышев, Долгов, Кухарчук, Глушаков. Также не исключено расставание с Мирзовым, Никитиным и Лантратовым», — добавил источник «Чемпионата».
Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что около десяти футболистов подмосковного клуба будут выставлены на продажу в зимнее трансферное окно. Об этом должны объявить после игры «Химок» с московским «Торпедо».
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 16 сыгранных туров, набрав 12 очков.
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