Стало известно, с какими игроками планируют расстаться «Химки» ближайшей зимой

Подмосковные «Химки» в зимнее трансферное окно планируют глобальную чистку состава. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«С большой долей вероятности «Химки» покинут следующие игроки: Тихий, Филин, Данилкин, Идову, Юран, Камышев, Долгов, Кухарчук, Глушаков. Также не исключено расставание с Мирзовым, Никитиным и Лантратовым», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что около десяти футболистов подмосковного клуба будут выставлены на продажу в зимнее трансферное окно. Об этом должны объявить после игры «Химок» с московским «Торпедо».

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 16 сыгранных туров, набрав 12 очков.