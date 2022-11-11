Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, с какими игроками планируют расстаться «Химки» ближайшей зимой

Стало известно, с какими игроками планируют расстаться «Химки» ближайшей зимой
Комментарии

Подмосковные «Химки» в зимнее трансферное окно планируют глобальную чистку состава. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«С большой долей вероятности «Химки» покинут следующие игроки: Тихий, Филин, Данилкин, Идову, Юран, Камышев, Долгов, Кухарчук, Глушаков. Также не исключено расставание с Мирзовым, Никитиным и Лантратовым», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что около десяти футболистов подмосковного клуба будут выставлены на продажу в зимнее трансферное окно. Об этом должны объявить после игры «Химок» с московским «Торпедо».

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 16 сыгранных туров, набрав 12 очков.

Новость по теме
Денис Глушаков: не могу назвать «Химки» главным претендентом на вылет из РПЛ. Спасёмся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022