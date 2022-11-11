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Килиан Мбаппе рассказал, как чемпионат мира в России изменил его жизнь

Килиан Мбаппе рассказал, как чемпионат мира в России изменил его жизнь
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе вспомнил о победе на чемпионате мира в 2018 году.

«Это изменило мою жизнь. После того чемпионата мира всё было по-другому, потому что весь мир его смотрел. А когда ты делаешь что-то хорошее, потом все начинают сходить с ума. Я был известен до чемпионата мира, но не так сильно. Это стало безумием. Мне потребовалось некоторое время, чтобы научиться сохранять спокойствие», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.

На турнире в России Мбаппе принял участие в семи матчах, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу. Всего в составе сборной Франции он отличился 28 раз и 21 раз отдавал голевые передачи партнёрам в 59 матчах.

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