Альба: я выиграл все титулы, кроме Лиги Европы и ЧМ. Надеюсь исправить это в текущем году

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился эмоциями от своего вызова в сборную Испании на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Я очень счастлив попасть в заявку на чемпионат мира. Трудно поверить, я сыграю на третьем мундиале в своей карьере. У нас очень хорошая команда, в ней есть как ветераны, так и молодые игроки. Я уверен, что всё будет хорошо.

Мечтая стать профессиональным футболистом, я не мог себе представить, что буду играть на чемпионате мира, тем более на третьем. Я очень счастлив. Надеюсь, в этом году мы выиграем трофей.

Мне посчастливилось выиграть все возможные титулы, кроме Лиги Европы и чемпионата мира. Надеюсь, в этом году удастся это исправить», — приводит слова Альбы Marca.

33-летний Альба играл за сборную Испании на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также на чемпионатах Европы 2012, 2016 и 2020 годов. На мундиале 2022 года в Катаре испанцы сыграют в одной группе с Германией, Коста-Рикой и Японией.

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