Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе вспомнил, как его вежливость потрясла Жозе Моуринью

Килиан Мбаппе вспомнил, как его вежливость потрясла Жозе Моуринью
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на одной из церемоний награждения ФИФА пересёкся с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью. Португальский специалист был потрясён вежливостью 23-летнего футболиста.

«Я пришёл и сказал «привет» Жозе Моуринью, потому что я его знаю. Но я поздоровался даже с его друзьями, а Моуринью позднее дал интервью и сказал: «Я был потрясён, что Килиан пришел и сказал «привет» всем моим друзьям». После этого люди спрашивали меня об этом, а я отвечал: «Это то, чему я научился в пригороде. Меня воспитывали так, чтобы я проявлял уважение. Если вы приходите и здороваетесь с одним, то вы должны поздороваться со всеми», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе. Видеоролик:

Новость по теме
Килиан Мбаппе рассказал, как чемпионат мира в России изменил его жизнь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022