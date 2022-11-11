Килиан Мбаппе вспомнил, как его вежливость потрясла Жозе Моуринью
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на одной из церемоний награждения ФИФА пересёкся с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью. Португальский специалист был потрясён вежливостью 23-летнего футболиста.
«Я пришёл и сказал «привет» Жозе Моуринью, потому что я его знаю. Но я поздоровался даже с его друзьями, а Моуринью позднее дал интервью и сказал: «Я был потрясён, что Килиан пришел и сказал «привет» всем моим друзьям». После этого люди спрашивали меня об этом, а я отвечал: «Это то, чему я научился в пригороде. Меня воспитывали так, чтобы я проявлял уважение. Если вы приходите и здороваетесь с одним, то вы должны поздороваться со всеми», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе. Видеоролик:
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