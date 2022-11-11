Владимир Быстров раскритиковал судейство в матче «Пари НН» — «Ахмат»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в своём телеграм-канале отреагировал на забитый мяч хавбека «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче 17-го тура чемпионата России с «Ахматом». Быстров считает, что в начале голевого эпизода со стороны атакующей команды было нарушение правил, которое не заметили арбитры.

«Тур не успел начаться, а судьи уже показывают себя не с лучшей стороны. Если защитник, отдавая передачу, умудряется прямой ногой отрывать голеностоп, почему судья не даёт фол? И арбитра даже не зовут к монитору. Ну а гол, безусловно, красивый», — написал Быстров.

Обслуживает матч «Пари НН» — «Ахмат» Алексей Амелин. Ему помогают Максим Ковалёв и Игорь Князев. Резервный судья — Ранэль Зияков. Арбитр VAR — Артём Чистяков, AVAR — Максим Гаврилин.