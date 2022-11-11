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Быстров — Родниной: не разбираетесь в футболе — не лезьте. Ваше дело — тулупы и аксели

Быстров — Родниной: не разбираетесь в футболе — не лезьте. Ваше дело — тулупы и аксели
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной по поводу российских футбольных клубов. Накануне Роднина заявила, что «клубы не умеют зарабатывать, а только тратят госбюджет, поэтому им надо сократить финансирование или вообще закрыть их».

«Футбол — не фигурное катание. Не разбираетесь, Ирина, так не лезьте. Ваше дело — тулупы, аксели и лутцы. Не меняйте Вы коньки на бутсы. Это мы ещё про Вашу деятельность в Госдуме ничего не говорим», — написал Владимир Быстров в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее депутат Госдумы Светлана Журова также отреагировала на слова Ирины Родниной.

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