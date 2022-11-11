Зырянов — о Чистякове: без ошибок не бывает футбола. Тренер и руководители закроют вопрос

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов прокомментировал ситуацию с защитником сине-бело-голубых Дмитрием Чистяковым.
«Поддержал ли я Чистякова? Понимаю, к чему вы клоните. Бывают ошибки. Чего сейчас на него всех собак спускать? Есть тренер, есть руководители. Они этот вопрос закроют и решат. Я думаю, что нормально они разберутся. Все ошибаются. И я даже ошибался. У меня был такой момент, когда мы играли в Лиге чемпионов. Когда 0:2 проиграли «Бенфике». Вратарь выходит на мяч, а я хотел «ударом скорпиона» сыграть, вынести. А у меня получилась срезка, человек один на один выходит, забивает — 0:2. Я потом спать не мог несколько дней. Тоже переживал. Без ошибок не бывает футбола», — цитирует Зырянова «Комсомольская правда».
Напомним, после матча 16-го тура РПЛ, в котором «Зенит» потерпел первое в сезоне поражение, уступив грозненскому «Ахмату» (1:2), генеральный директор петербуржцев Александр Медведев публично раскритиковал игру и поведение Чистякова, отстранив игрока от тренировок с основным составом. Позднее эта информация была опровергнута, а защитник продолжил тренировки с командой.
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