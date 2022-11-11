«Арис» Лимасол без Кокорина обыграл «Неа Саламина» в матче чемпионата Кипра
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Сегодня, 11 ноября, в матче 11-го тура чемпионата Кипра по футболу «Арис» (Лимасол) играл на выезде с клубом «Неа Саламина». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск.
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек.
Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте – отличился полузащитник «Ариса» Морган Браун, пробив из-за пределов штрафной площади (1:0). На 37-й минуте прямым ударом со штрафного хавбек лимасолского клуба Матия Шполярич укрепил преимущество «Ариса» (2:0).
На 66-й минуте защитник хозяев Абделайе Диаките ударом головой после стандарта отыграл один мяч (2:1). На 84-й минуте игрок «Неа Саламина» Захариас Адони забил гол в свои ворота, установив окончательный счёт в матче – 3:1.
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