Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: если «МЮ», «Ювентус» или «ПСЖ» захотят видеть Головина, купят его хоть завтра

Канчельскис: если «МЮ», «Ювентус» или «ПСЖ» захотят видеть Головина, купят его хоть завтра
Комментарии

Бывший российский футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил возможность перехода полузащитника «Монако» Александра Головина в топ-клуб Европы.

«Если кто-то хочет Головина видеть в своей команде, пускай покупает. Нужно радоваться за нашего футболиста. Он действительно молодец. Не так много российских игроков играют в Европе, как было в наши времена. У нас же много футболистов играли в Испании, Англии, Италии, а сейчас один, два. Мы должны цепляться и радоваться – молодец, дерзай!

А дальше, куда бы он ни переходил, это работа агентов. «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» — если они захотят видеть Головина в своих рядах, возьмут и купят его хоть завтра. «Монако» продаст Головина без проблем. Хотелось бы, чтобы он продолжал дальше. Сейчас мы должны радоваться за тот результат, который он даёт. Респект ему и уважение», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Несправедливо, что Головин не сыграет на ЧМ!» Во Франции в восторге от шедевра россиянина «Несправедливо, что Головин не сыграет на ЧМ!» Во Франции в восторге от шедевра россиянина

Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022