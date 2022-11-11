Канчельскис: если «МЮ», «Ювентус» или «ПСЖ» захотят видеть Головина, купят его хоть завтра

Бывший российский футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил возможность перехода полузащитника «Монако» Александра Головина в топ-клуб Европы.

«Если кто-то хочет Головина видеть в своей команде, пускай покупает. Нужно радоваться за нашего футболиста. Он действительно молодец. Не так много российских игроков играют в Европе, как было в наши времена. У нас же много футболистов играли в Испании, Англии, Италии, а сейчас один, два. Мы должны цепляться и радоваться – молодец, дерзай!



А дальше, куда бы он ни переходил, это работа агентов. «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» — если они захотят видеть Головина в своих рядах, возьмут и купят его хоть завтра. «Монако» продаст Головина без проблем. Хотелось бы, чтобы он продолжал дальше. Сейчас мы должны радоваться за тот результат, который он даёт. Респект ему и уважение», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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