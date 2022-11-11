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Вратарь «Зенита» Иван: мы по праву идём первыми, но ЦСКА и «Спартак» могут навязать борьбу

Вратарь «Зенита» Иван: мы по праву идём первыми, но ЦСКА и «Спартак» могут навязать борьбу
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Бразильский вратарь санкт-петербургского «Зенита» Иван Куарежма оценил уровень Российской Премьер-Лиги и соперников сине-бело-голубых в борьбе за чемпионский титул.

«Мне сразу показалось, что чемпионат очень конкурентный и слабых команд здесь нет. Все держат ритм и стараются максимально навязать борьбу. Надо быть всё время в напряжении, потому что наказание за ошибку от любого соперника может последовать тут же. Но «Зенит» по праву занимает первое место. С другой стороны, ЦСКА, «Спартак» и ещё ряд команд показывают хороший футбол и способны навязать борьбу», — приводит слова Куарежмы «Матч ТВ».

«Зенит» лидирует в текущем розыгрыше чемпионата России, опережая ближайших преследователей из московского «Спартака» на шесть очков после 16 сыгранных туров. Петербургская команда потерпела всего одно поражение в сезоне, уступив дома грозненскому «Ахмату» (1:2).

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