В «Пари НН» прокомментировали уход Галактионова с поста главного тренера

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов принял участие в пресс-конференции после матча с «Ахматом», на которой было объявлено о том, что главный тренер Михаил Галактионов покидает клуб.



«От лица руководства, всего клуба и сам лично могу сказать только огромное спасибо Михаилу Галактионову за его работу. Клуб очень вырос с его приходом и его деятельность. Считаю, что мы правильно развиваемся. Мы сразу говорили, что стратегия клуба – ставка на молодых. Мы хотим давать им возможность. И касается это не только игроков, но и тренерского штаба.



Мы очень рады, что Галактионов работал с нами. Хочу поблагодарить его. Он только что правильно сказал, и я это подтверждаю – мы расстаёмся большими друзьями. И кто знает, что будет дальше? Спасибо», – сказал Измайлов на пресс-конференции.