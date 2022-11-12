Каладзе: говорил о Кварацхелии с «Миланом», но тогда они уже взяли игрока на его позицию

44-летний грузинский политик Каха Каладзе, в прошлом футболист, игравший на позиции защитника в «Милане», рассказал, как советовал «россонери» присмотреться к своему соотечественнику Хвиче Кварацхелии ещё до его перехода в «Наполи».
«Я говорил о Хвиче с Паоло Мальдини (Спортивный директор «Милана». – Прим. «Чемпионата»), но в тот момент они уже взяли игрока на его позицию – Рафаэла Леау, который в любом случае является важным и сильным футболистом. Однако, как грузин я поддерживаю Кварацхелию, потому что он мой друг и очень хороший парень», — приводит слова Каладзе Milan Press со ссылкой на DAZN.
Напомним, после последнего обновления стоимость Кварацхелии на портале Transfermarkt возросла до € 60 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 10 результативными передачами.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана».
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