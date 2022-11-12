Бензема показал болельщикам «Золотой мяч» в перерыве встречи «Лиона» с «Ниццей»

34-летний французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема посетил матч своей бывшей команды – «Лиона», который в домашней игре 14-го тура чемпионата Франции разошёлся миром с «Ниццей» (1:1). Об этом сообщает Goal.
В перерыве встречи Бензема вышел на поле и продемонстрировал зрителям стадиона «Групама» в Лионе «Золотой мяч», обладателем которого он стал в октябре этого года.
Бензема показал «Золотой мяч» на игре «Лион» — «Ницца».
Фото: Getty Images.
Отметим, что Карим никогда не скрывал своей любви к «Лиону», воспитанником которого он является, и ранее признавался, что он открыт для завершения карьеры в этой команде. Президент клуба Жан-Мишель Оляс также намекал на возможное будущее воссоединение, назвав Карима «ребёнком «Лиона».
Напомним, Бензема перебрался в «Реал» из «Лиона» в июле 2009 года за € 35 млн. С тех пор в составе «Королевского клуба» Карим принял участие в 617 встречах, в которых отметился 329 забитыми мячами и 160 результативными передачами.
Гол Бензема помог «Реалу» разгромить «Эльче» в гостях.
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