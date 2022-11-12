Гвардиола — об игре с «Ливерпулем»: Клопп будет левым защитником, а я — в опорной зоне

51-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», высказался о матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка английской лиги, который пройдёт через два дня после финала чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Видимо, Клопп (главный тренер «Ливерпуля». – Прим. «Чемпионата») будет играть на позиции левого защитника, а я – буду опорным полузащитником. Я не могу и предположить, какое количество игроков будет в моём распоряжении.

К сожалению, на ЧМ-2022 не едет Рияд Марез, также, как и Эрлинг Холанд, Серхио Гомес и Рико Льюис. Остальные будут там. Кто-то может успеть вернуться и помочь нам в игре с «Ливерпулем», только если они не выйдут из группы со своей сборной», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, чемпионат мира по футбол – 2022 начнётся встречей Катара с Эквадором 20 ноября. Финал соревнований пройдёт 18 декабря.

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