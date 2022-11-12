Тренер «Локомотива»: захочет Дзюба играть – сбавит зарплату

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы, а также оценил вероятность появления футболиста в казанском «Рубине».



«Если Артём перейдёт в «Рубин», то точно поможет клубу, но этот вариант мне кажется маловероятным. Артём рассмотрит его в самом крайнем случае и будет пытаться остаться в РПЛ. Артёму и самому будет неинтересно в ФНЛ. А в РПЛ он мог бы пригодиться любой команде ниже условного пятого места. Сейчас всё зависит от него, от его отношения не только к футболу, а вообще ко всему. Захочет он играть, значит, сбавит зарплату», – приводит слова Фёдорова Metaratings.

В ноябре Дзюба расторг контракт с клубом «Адана Демирспор». За турецкую команду он отыграл в общей сложности 220 минут в пяти матчах и забил один гол. Ранее Артём выступал за «Зенит» (249 игр, 108 голов во всех турнирах).