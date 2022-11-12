Салуквадзе: слышал, что Кварацхелией интересовался Анчелотти. Переход в «Реал» возможен

Бывший грузинский защитник казанского «Рубина» Лаша Салуквадзе высказался о возможном интересе мадридского «Реала» к своему соотечественнику – 21-летнему нападающему Хвиче Кварацхелии, выступающему за «Наполи».

«Кварацхелия уже стоит € 100 млн. Понятно, что «Наполи» пока не хочет его продавать, но Хвиче это тоже не нужно. Считаю, что ему надо продолжать играть в Неаполе. Если он ещё год будет в Италии, то ничего страшного не произойдёт, но если в «Наполи» поступит выгодное предложение по Кварацхелии, то они его продадут.

Если говорить о продаже Кварацхелии, то он в любом чемпионате может играть. Я думаю, что ему лучше всего переехать в Испанию. Слышал, что им интересовался Анчелотти, поэтому переход в «Реал» возможен, но, повторюсь, считаю, что ему пока нужно поиграть в «Наполи», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.

Напомним, после последнего обновления стоимость Кварацхелии на портале Transfermarkt возросла до € 60 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 10 результативными передачами.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи».