Де Дзерби хочет видеть в «Брайтоне» двух игроков «Шахтёра»

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Брайтон энд Хоув Альбион», ранее известный по работе в донецком «Шахтёре», желает видеть в английском клубе двух футболистов своей бывшей команды, сообщает портал 90min.
Как отмечает источник, речь идёт о 21-летнем форварде «Шахтёра» из Буркина-Фасо – Лассина Траоре и 22-летнем бразильском полузащитнике Тете, выступающим в «Лионе» на правах аренды из донецкого клуба. При этом, ранее сообщалось об интересе и к ещё одному футболисту «Шахтёра» — украинскому защитнику Николаю Матвиенко.
В переходе вышеперечисленных игроков заинтересован и ассистент Де Дзерби – Сальваторе Монако. С помощью этого усиления тренерский штаб «Брайтона» считает, что им будет под силу закрепиться в восьмёрке лучших команд английской Премьер-лиги по итогам сезона.
Напомним, после 15 туров чемпионата Англии «Брайтон», набрав 21 очко и имея две игры в запасе, занимает шестое место в турнирной таблице соревнований. В ближайшей игре соперниками Де Дзерби станет «Астон Вилла».
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 12 ноября 2022
-
03:26
-
03:25
-
03:07
-
03:05
-
02:52
-
02:39
-
02:21
-
02:03
-
02:00
-
01:48
-
01:47
-
01:28
-
01:16
-
00:56
-
00:34
-
00:15
-
00:08
- 11 ноября 2022
-
23:50
-
23:50
-
23:46
-
23:29
-
23:14
-
23:14
-
23:06
-
23:06
-
22:53
-
22:50
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:30
-
22:18
-
22:11
-
22:05
-
22:02