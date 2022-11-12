Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Дзерби хочет видеть в «Брайтоне» двух игроков «Шахтёра»

Де Дзерби хочет видеть в «Брайтоне» двух игроков «Шахтёра»
Комментарии

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Брайтон энд Хоув Альбион», ранее известный по работе в донецком «Шахтёре», желает видеть в английском клубе двух футболистов своей бывшей команды, сообщает портал 90min.

Как отмечает источник, речь идёт о 21-летнем форварде «Шахтёра» из Буркина-Фасо – Лассина Траоре и 22-летнем бразильском полузащитнике Тете, выступающим в «Лионе» на правах аренды из донецкого клуба. При этом, ранее сообщалось об интересе и к ещё одному футболисту «Шахтёра» — украинскому защитнику Николаю Матвиенко.

В переходе вышеперечисленных игроков заинтересован и ассистент Де Дзерби – Сальваторе Монако. С помощью этого усиления тренерский штаб «Брайтона» считает, что им будет под силу закрепиться в восьмёрке лучших команд английской Премьер-лиги по итогам сезона.

Напомним, после 15 туров чемпионата Англии «Брайтон», набрав 21 очко и имея две игры в запасе, занимает шестое место в турнирной таблице соревнований. В ближайшей игре соперниками Де Дзерби станет «Астон Вилла».

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
«Арсенал» уступил дома «Брайтону» и вылетел из розыгрыша Кубка английской лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022