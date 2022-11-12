Экс-игрок «Торпедо» считает, что Дзюба не сможет сработаться с Талалаевым

Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев считает, что 34-летний российский нападающий Артём Дзюба, вышедший на рынок свободных агентов после разрыва контракта с турецким «Адана Демирспор», не сможет найти общий язык с главным тренером чёрно-белых Андреем Талалаевым в случае своего прихода в клуб.

«Конечно, Дзюба пришелся бы ко двору «Торпедо» в данной ситуации, но надо смотреть на его форму – какие у него амбиции, какая мотивация. Но тут вопрос в тренере — я не думаю, что они сработаются с Талалаевым. Коса на камень найдёт.

Две слишком сильные личности? Яркие и противоречивые. Тяжело им будет. Хотя если найдут общий язык, то может получиться неплохой союз: вокруг Дзюбы можно строить команду. Например, в «Ахмате» у Талалаева были высокие нападающие, насколько я помню. Но, думаю, для Дзюбы тот же «Рубин» будет оптимальным вариантом, да и вообще, хватит ему уже в футбол играть. Уверен, он найдет себя в любой другой ипостаси. Чего ему с такими деньгами бегать и ездить по городам и весям… Ему самому, думаю, не особо хочется, надо уходить красиво», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба стал игроком турецкого клуба в середине августа этого года, подписав контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок. За «Адану» Дзюба успел провести пять встреч во всех турнирах, трижды появившись в старте. На его счету лишь один забитый мяч.

Тост Дзюбы на юбилее Слуцкого.