«Хайповать нужно Дзюбе, а не мне». Емельяненко продолжает провоцировать футбольную звезду!

Александр Емельяненко продолжает развлекаться на полную катушку. Он окончательно смирился с тем, что славное бойцовское прошлое осталось далеко позади. Теперь приходится участвовать во фрик-поединках, которые Саша умудряется проигрывать за 13 секунд. А ещё он начал цепляться ко всем подряд – за один день зацепил и американского блогера Джейка Пола, и российского футболиста Артёма Дзюбу. Видимо, конфликт со вторым он собирается серьёзно раскручивать.
Началось всё с того, что Емельяненко предложил Дзюбе вызвать себя на боксёрский поединок. Он заявил, что Артёму это будет полезно, но никаких шансов у футболиста нет. Александр издевательски предложил сопернику надеть перчатки на ноги, а также пообещал пробить хороший апперкот за всех болельщиков. А теперь Емельяненко решил развить тему, разместив очередной пост в социальных сетях.
«Дело начинает принимать серьёзные обороты! Отвечаю комментаторам и тем, кто уже дал интервью по этому поводу – Александр Емельяненко никого не вызывал, он дал ответ на интервью Владимира Хрюнова. А тренер Дзюбы и по совместительству тренер Александра Волкова вообще предположил, что «Емельяненко хочет хайпануть на фамилии Дзюбы», хотя, судя по запросам Яндекса и Гугла, хайповать нужно Дзюбе».
Емельяненко продолжает тонко провоцировать Дзюбу на конфликт. Всё просто – Артём либо повёл себя слишком спокойно, либо занят возвращением из Турции в Россию. На первый выпад он вообще не стал реагировать. Видимо, это задело Александра, который ожидал совершенно другого развития событий.
Емельяненко слишком привык к тому, что на его слова отвечают, что постепенно начинает закипать. К тому же он прекрасно понимает, что ему выгоден потенциальный поединок с Дзюбой. Во-первых, есть реальная возможность привлечь к себе внимание новой аудитории. Во-вторых, пока сложно себе представить ситуацию, при которой Александр проиграет футболисту. Но пока Артём никак не реагирует, что лупит по самолюбию Емельяненко. И есть уверенность, что в ближайшее время таких постов в социальных сетях станет ещё больше.
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