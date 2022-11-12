Кормильцев: бразильцы «Зенита» захотят голов и бонусов. У «Торпедо» практически нет шансов

Бывший полузащитник московского «Торпедо» Сергей Кормильцев высказался о грядущем матче между московским «Торпедо» и санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» после истории с Чистяковым на удивление сплотился вокруг Чистякова, молодцы, я думаю, «Торпедо» будет очень тяжело. «Торпедо» боролось со «Спартаком»? Мне кажется, сейчас спартаковцы начали проседать последние два тура… А «Зенит» такого не должен допустить.

Имеет ли смысл москвичам играть на ничью? «Ахмат» в прошлом туре показал, что очень многое решают быстрые голы, придают силы. А сейчас перед зимней паузой бразильцы захотят красиво уехать, забить кучу голов, заработать кучу баллов, получить кучу бонусов. Так что у «Торпедо» в этом матче практически нет шансов. Без обид, очень мало», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

Напомним, матч «Торпедо» и «Зенита» состоится сегодня. Начало встречи в 16:30 мск.