Пике: молодые футболисты обязательно должны ходить на вечеринки

Испанский футболист Жерар Пике, ранее объявивший о завершении профессиональной карьеры, поделился мыслями о стиле жизни футболистов.
«Понимаю, что люди так сильно любят футбол, но они должны понимать, что игроки – это люди. Ты не только робот, который только тренируется, ест и спит. Нам нужно вести светскую жизнь, ходить на вечеринки.
У меня была почти 20-летняя карьера, я соревновался на топ-уровне — это значит, что я позаботился о себе. И я пошёл на вечеринку. Тебе нужно выходить на улицу, когда тебе исполнится 20, а когда тебе исполнится 21, обязательно ходить на вечеринки. Если ты не гуляешь пять лет – жизнь станет безрадостной.
Ты ужинаешь, пьёшь джин-тоник до двух часов ночи, а на следующий день тренируешься и чувствуешь себя прекрасно. Я никогда в жизни не выходил погулять перед матчем. Единственный раз был, когда мы выиграли первый требл и поехали играть в Ла-Корунью. Гвардиола сказал мне не гулять перед матчем, потому что собирался меня выпустить. Понятно, что я пошёл гулять. А затем получил травму на 60-й минуте», — приводит слова Пике Marca.
Пике не сдержал слёз во время замены в прощальном матче
- 12 ноября 2022
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