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Игрок «Химок» Данилкин прокомментировал новость о том, что он может покинуть команду зимой

Игрок «Химок» Данилкин прокомментировал новость о том, что он может покинуть команду зимой
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Защитник подмосковных «Химок» Егор Данилкин отреагировал на информацию, что он может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что уже нынешней зимой в клубе планируют глобальную чистку состава. В списке тех, кто может покинуть стан химчан, фигурировала фамилия 27-летнего футболиста.

«Пока ничего официального не объявляли, разговоров в команде не было. Нам ничего не сказали, я только что узнал об этом», — цитирует Данилкина Metaratings.ru.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги после 16 сыгранных туров, набрав 12 очков. Подмосковной командой руководит Спартак Гогниев. В воскресенье, 13 ноября, химчане сыграют дома с «Сочи».

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Теги Футбол РПЛ ФК Химки •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: Metaratings

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