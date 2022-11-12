Игрок «Химок» Данилкин прокомментировал новость о том, что он может покинуть команду зимой
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Защитник подмосковных «Химок» Егор Данилкин отреагировал на информацию, что он может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что уже нынешней зимой в клубе планируют глобальную чистку состава. В списке тех, кто может покинуть стан химчан, фигурировала фамилия 27-летнего футболиста.
«Пока ничего официального не объявляли, разговоров в команде не было. Нам ничего не сказали, я только что узнал об этом», — цитирует Данилкина Metaratings.ru.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги после 16 сыгранных туров, набрав 12 очков. Подмосковной командой руководит Спартак Гогниев. В воскресенье, 13 ноября, химчане сыграют дома с «Сочи».
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