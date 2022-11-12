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Клопп назвал личным ударом невызов Фирмино в сборную Бразилии

Клопп назвал личным ударом невызов Фирмино в сборную Бразилии
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что расстроен тем фактом, что нападающий его команды Роберто Фирмино не попал в итоговую заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022.

«Если честно, это стало для меня ударом. Конечно же, это показывает, насколько невероятно хороша и талантлива эта бразильская команда, если вы можете не брать такого футболистп, как Бобби. Безумие. Он в порядке, поэтому очень разочарован», — цитирует немецкого специалиста The Telegraph.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. «Жёлто-зелёные» попали в квартет G и на групповом этапе катарского мундиаля сразятся с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. На старте турнира бразильцы сыграют со сборной с Балканского полуострова.

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