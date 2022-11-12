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Диего Симеоне рассказал о важной роли Жоау Феликса в «Атлетико»

Диего Симеоне рассказал о важной роли Жоау Феликса в «Атлетико»
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о будущем португальского нападающего команды Жоау Феликса.

«Жоау – один из тех, у кого наибольший голевой потенциал среди наших нападающих, пусть у него сейчас три забитых мяча. У него есть умение забивать, и будем надеяться, что он останется с нами и сможет вернуться на тот уровень, который демонстрировал много раз. И прежде всего, чтобы он это показывал на поле, доказывал, что у него есть умение забивать и что он нам нужен», — цитирует Симеоне Marca.

Ранее сообщалось, что в ближайшее зимнее трансферное окно нападающего хочет арендовать «ПСЖ».

В текущем сезоне португальский футболист сыграл в составе «Атлетико» 17 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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