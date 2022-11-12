Главный тренер сборной Испании сравнил Серхио Бускетса и Рафаэля Надаля

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике поделился мнением об опорном хавбеке «Барселоны» Серхио Бускетсе и 22-кратном победителе турниров «Большого шлема» Рафаэле Надале.
«Моя цель — убедить Бускетса сыграть ещё на одном чемпионате мира. Я не шучу, я уже сказал ему. Это похоже на Рафу Надаля. Есть ли какие-либо сомнения в том, что он был и остаётся лучшим в истории наряду с Федерером и Джоковичем? Если нам удастся сыграть на чемпионате мира так, как мы хотим, контролировать мяч на половине соперника, Бускетс станет своего рода Рафой Надалем, который является первым в мире», — сказал Энрике на пресс-конференции.
Сборная Испании на чемпионате мира выступит в группе E с Коста-Рикой, Германией и Японией. Первый матч на мировом первенстве команда Луиса Энрике проведёт 23 ноября.
- 12 ноября 2022
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