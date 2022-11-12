Экс-капитан «Зенита-2»: Зырянов — топ-специалист, он будет работать на высшем уровне

Бывший капитан футбольного клуба «Зенит-2» Василий Запрягаев заявил, что главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов в скором времени сможет работать на более высоком уровне.

«Зырянов — топ-специалист, верю, что в скором времени он будет работать на высшем уровне, у Константина Георгиевича есть все качества, как профессиональные, так и человеческие, чтобы быть наверху. Мне посчастливилось играть с ним за «Зенит-2», когда он был играющим тренером, помню, собрал нас в круг и говорит: «Вы лучшая команда, которую я тренировал». Игроки переглянулись и поняли сарказм. Это был первый тренерский опыт Константина Георгиевича», — заявил Запрягаев в эфире радио «Зенит».

В октябре этого года Зырянов стал главным тренером «Черноморца» из Второй лиги после работы во второй и молодёжной командах «Зенита». Новороссийский клуб занимает первое место в турнирной таблице группы 1 Второй лиги после 17 сыгранных туров.