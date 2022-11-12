Маурицио Сарри: что Катар может дать футболу, кроме денег «Манчестер Сити» и «ПСЖ»?

Главный тренер римского футбольного клуба «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал паузу на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Пауза на чемпионат мира в середине сезона? Для меня это оскорбление футбола. Если кто-то объяснит мне, что Катар может дать футболу, за исключением денег «Манчестер Сити» и «ПСЖ», я могу передумать. Но сейчас эта пауза удобна для нас, учитывая наших травмированных футболистов», — приводит слова Сарри с пресс-конференции после матча с «Монцей» (1:0) Tuttomercatoweb.

В чемпионате Италии, как и в других европейских футбольных чемпионатах, в календаре предусмотрена пауза на время проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре, который пройдёт в ноябре-декабре. Так, например, «Лацио» сыграет с «Ювентусом» завтра, 13 ноября, а следующий матч в Серии A проведёт только в начале января.

7 фаворитов ЧМ-2022