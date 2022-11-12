«Манчестер Сити» дома проиграл «Брентфорду», пропустив гол на 90+8-й минуте

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» принимал «Брентфорд». Встреча между командами проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра матча Питера Бэнкса прозвучал в 15:30 мск.
Несмотря на статусность хозяев, вперёд во встрече вышли именно гости. Произошло это на 16-й минуте встречи, когда нападающий «шмелей» Айван Тони уверенно реализовал свой голевой момент. «Горожане» сумели сравнять счёт только к концу первой половины игры, когда атакующий полузащитник Фил Фоден на 45+1-й минуте забил гол после паса защитника Мануэля Аканджи. Во втором тайме команды долгое время не смогли выйти вперёд. В самой концовке встречи это удалось сделать «шмелям» — на 90+8-й минуте Айван Тони с передачи Джоша да Силвы забил победный гол за свою команду — 2:1.
После этого матча «горожане» остались на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 32 очка. «Брентфорд» набрал 19 очков и поднялся на 10-ю позицию чемпионата.
- 12 ноября 2022
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