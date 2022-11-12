«Барселона» и «Арсенал» хотят провести товарищеский матч во время чемпионата мира

Товарищеский матч между лондонским «Арсеналом» и «Барселоной» может пройти в предпоследний день чемпионата мира, 17 декабря. Стороны уже ведут переговоры о проведении подобной игры. Об этом сообщает RAC1.

«Барселона» ушла на перерыв, связанный с чемпионатом мира. Команда сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (игры пройдут в феврале 2023-го), а в чемпионате Испании после 14 туров занимает в турнирной таблице первое место с 37 очками.

«Арсенал», сегодня, 12 ноября, сыграет с «Вулверхэмптоном» в чемпионате Англии и тоже отправится на паузу. «Канониры» из-за поражения «Манчестер Сити» в любом случае уйдут на этот перерыв на первой строчке турнирной таблицы.

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