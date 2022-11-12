Натан Аке — о сборной Нидерландов: думаю, всем интересно, как мы выступим на мундиале

Центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Нидерландов Натан Аке поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Катаре, а также рассказал, как главный тренер Луи ван Гал повлиял на национальную команду.

«Я не знаю, чего ожидать от турнира. Но если вы участвуете в нём, то хотите его выиграть, это главная цель. Мы не пойдём туда, чтобы просто поиграть в футбол. Мы хотим соревноваться и побеждать в турнире. Если нам удастся выиграть первый матч, то сможем с позитивом смотреть вперед, оценить себя, улучшить какие-то компоненты, чтобы постепенно набирать темп. Тренер [Луи ван Гал] очень чётко понимает, что он хочет делать и как он хочет играть, он очень внимателен к деталям.

Мы изменили расстановку на пятерых защитников, так что это влияет на то, как мы атакуем и защищаемся. Каждый игрок точно знает свою роль, и это принесло нам много ясности и комфорта в команде. Благодаря этому мы смогли строить наш состав. У нас очень хороший молодой коллектив, все уже какое-то время играли вместе и хорошо знают друг друга, и это тоже очень помогает. Мы находимся в хорошем тонусе, и я думаю, что всем интересно посмотреть, как мы выступим на турнире», — приводит слова Аке официальный сайт ФИФА.

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ: