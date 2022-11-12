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Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ
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Сегодня, 12 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют московские «Локомотив» и «Спартак». Стартовый свисток Владимира Москалёва прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд и запасные:

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичёв, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Раконьяц.

Запасные: Савин, Матюнин, Погостнов, Едвай, Мампасси, Митай, Куликов, Щетинин, Керк, Раков, Изидор.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Зиньковский, Промес, Николсон.

Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Рассказов, Рыбус, Классен, Соболев, Зорин, Мелёшин.

Обслужит матч «Локомотив» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ему будут помогать Константин Шаламберидзе и Денис Березнов. Резервный судья — Евгений Кукуляк. Арбитр VAR — Павел Шадыханов, AVAR — Антон Кобзев.

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