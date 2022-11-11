«Локомотив» — «Спартак». Абаскаль оставит Миранчука в болоте

Перед зимней паузой красно-белые в московском дерби бросят железнодорожников на дне и с очень плохим настроением.

12 ноября состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех красно-зелёных оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются также за 4.20.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 12 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (12.11.2022)

Миновало уже 16 туров Российской Премьер-Лиги. На 12 ноября запланированы четыре матча 17-го тура. В самом позднем из них на стадионе «РЖД-Арена» померятся силами в московском дерби «Локомотив» и «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр — Владимир Москалёв.

За последние девять туров в чемпионате России «Локомотив» добыл только одну победу — в матче с замыкающим турнирную таблицу «Торпедо» (1:0). Также он не без везения вырвал ничью во встрече с «Уралом» (2:2). Во всех остальных играх потерпел закономерные поражения.

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Из-за неудач железнодорожники спустились на 14-ю строчку. От находящихся в зоне прямого вылета «Химок» их отделяет всего одно очко, а ведь у красно-зелёных отнюдь не слабый состав. Причины их поражений кроются в другом — в нехватке взаимопонимания и рабочего рисунка игры.



Виновато в этом, в первую очередь, руководство «Локомотива». Частой сменой главного тренера оно довело свой клуб до ужасного кризиса. К слову, в ближайшем будущем планируется ещё одна перестановка. По некоторой информации, займёт должность Михаил Галактионов. По поводу его назначения также есть немало вопросов.

В недавнем интервью бывший российский футбольный вратарь Руслан Нигматуллин выразил мнение, что вряд ли тренер, который борется за выживание с «Пари НН», будет биться за медали с «Локомотивом». Также он поделился опасениями, что с Галактионовым железнодорожники могут вылететь в Первую лигу.

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Болельщикам «Спартака» о таких вещах думать не приходится. Их клуб набрал отличный ход благодаря чуткому руководству Гильермо Абаскаля. Сейчас красно-белые располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» отстают на шесть очков.

За 16 туров красно-белые потерпели поражения в трёх встречах и в стольких же сыграли вничью. Во всех остальных матчах выиграли. Также «гладиаторы» одержали победы во всех четырёх стартовых раундах Кубка России, в том числе с «Зенитом» (3:0). За эти 20 матчей они забили целых 47 мячей.



В 22 из них принял непосредственное участие Квинси Промес. На данный момент голландский нападающий возглавляет таблицу бомбардиров РПЛ. Сейчас многие, в частности защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл, считают его лучшим игроком в российском чемпионате.



При Гильермо Абаскале Промес, как, впрочем, и вся команда, ощутимо прибавил. Особой похвалы заслуживает и Александр Соболев. Он также проводит выдающийся сезон. 25-летний форвард занимает первое место в таблице лучших ассистентов РПЛ. На его счету семь результативных передач за 15 встреч.

В предстоящем матче красно-белые наверняка обыграют «Локомотив». Поставить на их победу можно с коэффициентом 1.82. Как мы уже отметили ранее, железнодорожники с трудом выцарапали ничью в матче с «Уралом». Они уступили екатеринбуржцам по всем показателям и не без удачи забили гол в компенсированное ко второму тайму время.

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«Спартак» однозначно сильнее «Урала». За последние семь туров он не потерпел ни одного поражения при двух ничьих. По мнению бывшего капитана «Зенита» Мигела Данни, «гладиаторам» не удастся стать чемпионами РПЛ. Однако до конца сезона ещё довольно много времени, плюс клуб из Санкт-Петербурга совсем недавно потерял очки в матче с «Ахматом».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 12 ноября 2022 года

«Локомотив» пребывает в чёрной полосе и готовится к очередной смене главного тренера. Принесёт ли она пользу? Есть сомнения. «Спартак» же находится в отличном тонусе. Он стабильно добывает хорошие результаты, радуя своих болельщиков результативностью. В победу красно-белых верится гораздо больше.



Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 1.82.

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