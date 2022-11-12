Защитник «Зенита» Чистяков рассказал о разговоре с Семаком после отстранения
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Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о личной беседе с главным тренером команды Сергеем Семаком после исключения из основного состава за намеренно допущенную, по версии клуба, ошибку в матче с грозненским «Ахматом».
«С Семаком поговорили по-мужски, расставили всё по местам. Всё нормально», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, «Зенит» проиграл «Ахмату» со счётом 1:2, а Чистяков допустил результативную ошибку, после которой грозненцы забили второй мяч. После этого игрока исключили из состава, в ответ на что одноклубники публично поддержали Дмитрия.
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