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Защитник «Зенита» Ловрен назвал Хорватию тёмной лошадкой ЧМ-2022

Защитник «Зенита» Ловрен назвал Хорватию тёмной лошадкой ЧМ-2022
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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу, который стартует в Катаре 20 ноября.

«Цель на чемпионате мира — выступить лучше, чем в 2018-м. Возможно ли это? В этой жизни возможно всё.

Может ли Хорватия выиграть чемпионат мира? Я бы сказал, что мы тёмная лошадка. Никто о нас не говорит — это хорошо. Все говорят о Бразилии, Аргентине, Германии, Испании. Мы где-то между», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, Хорватии на чемпионате мира досталась группа F, в которой сборной предстоит встретиться с национальными командами Бельгии, Марокко и Канады.

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