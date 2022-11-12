Защитник «Зенита» Ловрен назвал Хорватию тёмной лошадкой ЧМ-2022

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу, который стартует в Катаре 20 ноября.

«Цель на чемпионате мира — выступить лучше, чем в 2018-м. Возможно ли это? В этой жизни возможно всё.



Может ли Хорватия выиграть чемпионат мира? Я бы сказал, что мы тёмная лошадка. Никто о нас не говорит — это хорошо. Все говорят о Бразилии, Аргентине, Германии, Испании. Мы где-то между», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, Хорватии на чемпионате мира досталась группа F, в которой сборной предстоит встретиться с национальными командами Бельгии, Марокко и Канады.

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ: