Дмитрий Чистяков: конфликт с «Зенитом» исчерпан. Может быть, нас всё это даже сплотило

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что в его конфликте с руководством клуба поставлена точка. После неудачной игры в матче с «Ахматом» (1:2) игрок был отстранён от основного состава сине-бело-голубых, однако вскоре вернулся к тренировкам с главной командой «Зенита». Матч с «Торпедо» (2:0) Чистяков провёл на скамейке запасных.
«Давайте оставим наш разговор между мной и Александром Ивановичем (Медведевым. — Прим. «Чемпионата»). Конфликт исчерпан. Всё в порядке, никаких недопониманий нет. Мы — команда. Может быть, нас всё это даже сплотило», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав в 17 матчах 42 очка.
Дмитрий Чистяков: конфликт с «Зенитом» исчерпан
- 12 ноября 2022
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