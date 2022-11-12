Дмитрий Чистяков: я люблю «Зенит». Всегда буду хотеть здесь играть

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что после конфликта с руководством петербуржцев он не потерял желание выступать за сине-бело-голубых. Чистяков был выведен из состава главной команды «Зенита» после неудачной игры в матче с «Ахматом», но позже вернулся в состав. Матч с «Торпедо» (2:0) защитник провёл на скамейке запасных.
«Многие подумали, что после этой истории не захочу играть за «Зенит»? Это неправда. Думать могут всякое. Я люблю этот клуб, всегда буду хотеть за него играть и выкладываться на максимум», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Чистяков является воспитанником команды из Санкт-Петербурга. За основную команду «Зенита» он провёл 46 матчей и забил один гол.
Чистяков: я люблю «Зенит». Всегда буду хотеть здесь играть
- 12 ноября 2022
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