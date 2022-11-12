«Борнмут» дома разгромил «Эвертон», а «Лестер» в гостях обыграл «Вест Хэм» в 16-м туре АПЛ

Сегодня, 12 ноября, состоялись матчи 16-го тура английской Премьер-лиги. В первой встрече «Ноттингем Форест» принимал «Кристал Пэлас», во второй «Борнмут» дома играл с «Эвертоном», а в третьей «Лестер Сити» гостил у «Вест Хэм Юнайтед».

Матч между «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» не порадовал зрителей обилием мячей. На четвёртой минуте форвард «орлов» Уилфрид Заха не реализовал 11-метровый удар. На 56-й минуте Морган Гиббз-Уайт вывел хозяев вперёд. Этот гол стал единственным во встрече, которая завершилась со счётом 1:0.

«Борнмут» в своём матче с «Эвертоном» уверенно реализовал преимущество домашнего стадиона. Сначала на 18-й минуте «вишенки» вышли вперёд благодаря голу Маркуса Таверньера, а через семь минут укрепили преимущество после забитого мяча Киффера Мура. На 69-й минуте Джейдон Энтони установил итоговый результат матча — 3:0 в пользу «Борнмута».

«Вест Хэм» дома ничего не смог поделать с «Лестер Сити». На восьмой минуте Джеймс Мэддисон забил мяч за «лис», таким образом отпраздновав свой вызов в состав сборной Англии на чемпионат мира. На 78-й минуте Харви Барнс забил второй и последний мяч в этой встрече, благодаря чему «Лестер» одержал победу со счётом 2:0.