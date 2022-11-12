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«Борнмут» дома разгромил «Эвертон», а «Лестер» в гостях обыграл «Вест Хэм» в 16-м туре АПЛ

«Борнмут» дома разгромил «Эвертон», а «Лестер» в гостях обыграл «Вест Хэм» в 16-м туре АПЛ
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Сегодня, 12 ноября, состоялись матчи 16-го тура английской Премьер-лиги. В первой встрече «Ноттингем Форест» принимал «Кристал Пэлас», во второй «Борнмут» дома играл с «Эвертоном», а в третьей «Лестер Сити» гостил у «Вест Хэм Юнайтед».

Матч между «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» не порадовал зрителей обилием мячей. На четвёртой минуте форвард «орлов» Уилфрид Заха не реализовал 11-метровый удар. На 56-й минуте Морган Гиббз-Уайт вывел хозяев вперёд. Этот гол стал единственным во встрече, которая завершилась со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
12 ноября 2022, суббота. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Гиббз-Уайт – 54'

«Борнмут» в своём матче с «Эвертоном» уверенно реализовал преимущество домашнего стадиона. Сначала на 18-й минуте «вишенки» вышли вперёд благодаря голу Маркуса Таверньера, а через семь минут укрепили преимущество после забитого мяча Киффера Мура. На 69-й минуте Джейдон Энтони установил итоговый результат матча — 3:0 в пользу «Борнмута».

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
12 ноября 2022, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Таверньер – 18'   2:0 Мур – 25'   3:0 Энтони – 69'

«Вест Хэм» дома ничего не смог поделать с «Лестер Сити». На восьмой минуте Джеймс Мэддисон забил мяч за «лис», таким образом отпраздновав свой вызов в состав сборной Англии на чемпионат мира. На 78-й минуте Харви Барнс забил второй и последний мяч в этой встрече, благодаря чему «Лестер» одержал победу со счётом 2:0.

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
12 ноября 2022, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Мэддисон – 8'   0:2 Барнс – 78'
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