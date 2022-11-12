Михаил Кержаков объяснил, почему первым публично поддержал Чистякова после отстранения

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему первым поддержал защитника команды Дмитрия Чистякова после отстранения от основной команды.



«Я решил выступить в поддержку Димы, чтобы всё быстро погасить. Из-за неправильно поданной информации стало формироваться мнение, будто что-то произошло, а Диму якобы убрали из состава.



Люди начали думать, что Чистякова убрали из-за ошибки, что ещё что-то случилось и так далее. Была некорректная новость о его переходе в «Ахмат». Не знаю, откуда Орлов взял эту информацию. Я понял, что надо выступить, чтобы эти мнения не формировались у болельщиков. Потом очень тяжело доказать, что ты не верблюд», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Кержаков объяснил, почему первым поддержал Чистякова