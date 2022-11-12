Нуньес сделал больше голевых действий за «Ливерпуль» в 10 играх АПЛ, чем Суарес и Салах

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:1. В составе мерсисайдцев дублем отметился нападающий Дарвин Нуньес, благодаря чему уругваец по голевым действиям в своих первых 10 играх чемпионата за команду обогнал таких игроков, как Мохамед Салах, Фернандо Торрес и Луис Суарес. Об этом сообщает talkSPORT.
Всего у Нуньеса пять мячей и две результативные передачи. Столько же голевых действий у легенды «Ливерпуля» Робби Фаулера — 6+1. Лидером рейтинга команды является форвард Садио Мане — у сенегальца шесть мячей и две передачи. Статистика результативных действий у Суареса 3+2, а у Салаха 5+2.
После сегодняшней победы «Ливерпуль» набрал 22 очка и поднялся на шестую строчку английского чемпионата.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
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