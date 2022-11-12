«Спартак» обновил собственный рекорд по количеству матчей подряд без нулевых ничьих

Московский «Спартак» установил новый рекорд Российской Премьер-Лиги по количеству матчей подряд без нулевых ничьих. Игра с «Локомотивом» (2:1) стала для красно-белых 83-й подряд в российском первенстве с забитыми мячами, сообщает портал Opta.
Последний раз нулевая ничья была зафиксирована в матче «Спартака» с «Уфой» в июне 2020 года.
Предыдущий рекорд также установил «Спартак» – красно-белые провели 82 матча подряд с забитыми мячами в 2014–2017 годах.
В матче с «Локомотивом» голы красно-белых на счету Квинси Промеса и Данила Пруцева. Мяч железнодорожников забил Вильсон Изидор. «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 13 баллов и 14-я позиция, по итогам тура железнодорожников могут обойти «Химки».
- 12 ноября 2022
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:05
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
23:01
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:32
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:19
-
22:18
-
22:16
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:08
-
22:06
-
22:05