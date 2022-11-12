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«Спартак» обновил собственный рекорд по количеству матчей подряд без нулевых ничьих

«Спартак» обновил собственный рекорд по количеству матчей подряд без нулевых ничьих
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Московский «Спартак» установил новый рекорд Российской Премьер-Лиги по количеству матчей подряд без нулевых ничьих. Игра с «Локомотивом» (2:1) стала для красно-белых 83-й подряд в российском первенстве с забитыми мячами, сообщает портал Opta.

Последний раз нулевая ничья была зафиксирована в матче «Спартака» с «Уфой» в июне 2020 года.

Предыдущий рекорд также установил «Спартак» – красно-белые провели 82 матча подряд с забитыми мячами в 2014–2017 годах.

В матче с «Локомотивом» голы красно-белых на счету Квинси Промеса и Данила Пруцева. Мяч железнодорожников забил Вильсон Изидор. «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 13 баллов и 14-я позиция, по итогам тура железнодорожников могут обойти «Химки».

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