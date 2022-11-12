«Дерби так не играются». Тренер «Локомотива» Фёдоров — о первом тайме со «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров отреагировал на поражение своей команды в дерби со «Спартаком» (1:2). На голы Квинси Промеса и Данилы Пруцева железнодорожники ответили лишь точным ударом Вильсона Изидора.
«Считаем, что первый тайм начали скромно. Дерби так не играются. В перерыве был разговор, и на второй тайм вышли с другим настроем. Это принесло свои плоды во втором тайме.
Если брать тренировочную неделю, то такого первого тайма ничего не предвещало. Все ребята рвались в бой. С чем связан такой первый тайм — будем разбираться», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Локомотив», у которого 13 очков, остался на 14-м месте в зоне стыковых матчей. В случае если завтра, 13 ноября, «Химки обыграют «Сочи», железнодорожники могут опуститься в зону вылета российского чемпионата.
- 12 ноября 2022
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